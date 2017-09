An der Berliner Charité stehen die Zeichen weiter auf Streik. Leider hätten sich die Arbeitgeber nicht bewegt, daher sei keine Lösung des Tarifkonfliktes in Sicht, erklärte der Sprecher der Gewerkschaft Verdi, Andreas Splanemann am Donnerstag.

Von einer Fortsetzung des Streiks am Freitag sei deshalb auszugehen. Dank einer am Mittwoch geschlossenen Notdienstvereinbarung hätten sich zuletzt mehr Pflegekräfte am Streik beteiligen können: mehrere Hundert über den Tag verteilt, so der Sprecher. Laut Charité streikten nur 70 Mitarbeiter.