Die streikenden Pfleger halten die Charité-Leitung weiter in Atem - auch am Donnerstag wollen sie dafür sorgen, dass rund die Hälfte der Operationen ausfällt. Zumindest in einem Punkt kam die Charité der Gewerkschaft Verdi nun entgegen.

Seit Montag streiken die Pfleger der Berliner Charité - und das werden sie auch am Donnerstag und wahrscheinlich auch am Freitag tun, kündigte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann am Mittwoch an. Am dritten Tag des Streiks fielen geplante Operationen an allen Standorten des Klinikums aus - laut Charité etwa jede zweite.

Einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Charité-Geschäftsleitung gab es nicht. Aber immerhin kam die Geschäftsleitung Verdi entgegen, indem sie einer Notdienstvereinbarung zustimmte. Damit sei "die unhaltbare Situation" beendet, dass Streikwillige an der Ausübung ihres Streikrechtes gehindert würden, erklärte Verdi. In solchen Vereinbarungen wird geklärt, wer die Patienten während des Streiks versorgt.