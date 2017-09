Wegen des Verdachts, dass sie Falschgeld über das Darknet gekauft und in den Umlauf gebracht haben, hat die Polizei in Berlin die Wohnungen von sieben Tatverdächtigen durchsucht. Die Männer im Alter zwischen 19 und 36 Jahren sollen 50-Euro-Blüten im nicht offen zugänglichen Teil des Internets bestellt haben.

Das Falschgeldaufkommen in Berlin und Brandenburg hat sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Das liegt laut Ermittlern auch daran, dass sich im Darknet falsche Fünfziger fast so einfach bestellen lassen wie Bücher bei Amazon. Der Student Lukas P. hat das getan. Kurze Zeit später stand ein Sondereinsatzkommando vor seiner Tür. Von Robin Avram

Insgesamt acht Wohnungen in Reinickendorf, Kreuzberg, Wedding, Friedrichshain, Charlottenburg und Neukölln durchsuchten die Ermittler. Sie beschlagnahmten Computer, Speichermedien sowie Smartphones. In der Wohnung eines Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Magazin und Munition für ein Schnellfeuergewehr.

Die Ermittlungen und Auswertungen der Beweismittel dauern an. Der Einsatz in Berlin war Teil einer bundesweiten Aktion: Unter der Koordination des Bundeskriminalamtes wurden am Donnerstag bei 40 Tatverdächtigen in elf Bundesländern Wohnungen und andere Räumlichkeiten durchsucht.

Falschgeld in den Umlauf bringen ist eine Straftat, die mit mindestens einem Jahr Haft bestraft wird – selbst wenn nur ein einziger Schein nachweislich ausgegeben wird.