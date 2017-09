Den zweiten Tag in Folge machen Krankmeldungen von Piloten der insolventen Air Berlin zu schaffen. In Berlin-Tegel fallen mindestens sieben Flüge aus. Auch Eurowings muss Verbindungen streichen. Inzwischen soll ein neues Übernahme-Angebot aus China vorliegen.

Bei der insolventen Fluglinie Air Berlin fallen auch am Mittwoch wieder zahlreiche Flüge aus. Nach aktuellem Stand würden 32 Verbindungen annulliert, teilte eine Sprecherin mit - darunter sieben Starts am Flughafen Berlin-Tegel und fünf Starts in Düsseldorf. Von dort werden zudem 15 annulierte Landungen von anderen Flughäfen gemeldet.



Es müsse mit weiteren Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden, sagte die Sprecherin.



Grund für die Ausfälle sind erneut massenhafte Krankmeldungen von Air-Berlin-Piloten. Nach Angaben des Vorstands vom Dienstag lagen für Mittwoch 149 solcher Krankmeldungen vor.