Bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin fallen am Montag erneut Flüge aus. Am Berliner Flughafen Tegel wurden bisher vier Verbindungen gestrichen. Betroffen sind Flüge nach Wien, Mailand, Stuttgart und Köln/Bonn.



Schon vor zwei Wochen waren bei Air Berlin viele Flüge ausgefallen, weil sich zahlreiche Piloten krankgemeldet hatten. Der Grund für die Ausfälle am Montag ist noch unklar.



Am Montagnachmittag will Air Berlin nach einer Sitzung des Aufsichtsrats über den Zwischenstand im Bieterverfahren informieren.