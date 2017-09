Die Gläubiger von Air Berlin treffen sich am Donnerstag und schauen sich an, wer wieviel Geld für welche Unternehmensteile geboten hat. Dann könnten sie ihren Kauf-Favoriten dem Aufsichtsrat empfehlen - und damit Einfluss auf den Lauf der Dinge nehmen.

Bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin könnte am Donnerstag eine Vorentscheidung über den Verkauf an Investoren fallen. Die Gläubiger der Airline beraten über mögliche neue Eigentümer. Sie bekommen eine Auswertung der Gebote vorgelegt und könnten dann eine Empfehlung zu bevorzugten Kandidaten abgeben. Eine endgültige Entscheidung über den Zuschlag dürfte der Air-Berlin-Aufsichtsrat aber erst am Montag (25. September) treffen.



Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft nach der Lufthansa hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Am vorigen Freitag war die Bieterfrist abgelaufen. Ein Gesamtverkauf der Airline an eine andere Fluggesellschaft gilt wegen der dann hohen Marktmacht des neuen Eigentümers als eher unwahrscheinlich. Mehrere einzelne Bieter hoffen daher auf Teile von Air Berlin.



Kandidaten sind etwa die Lufthansa-Tochter Eurowings, die British-Airways- und Iberia-Mutter IAG, Easyjet sowie ein Bündnis aus Condor und Niki Lauda, dem Gründer der Air-Berlin-Tochter Niki.

Wie am Donnerstagvormittag bekannt wurde, will die Lufthansa von Air Berlin aber - anders als bisher gedacht - keine Langstreckenjets übernehmen. Man habe ein Angebot für 38 bereits angemietete Mittelstrecken-Maschinen sowie 20 bis 40 weitere Flugzeuge abgegeben, nicht aber für die Langstrecke, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Mittwochabend.