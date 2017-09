Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Auffanggesellschaft für Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle sagte am Mittwoch in Berlin, schon jetzt sei klar, dass ein großer Teil der Beschäftigten vorerst keinen neuen Job finden wird. Behle forderte den Bund sowie Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern auf, eine Transfergesellschaft finanziell zu unterstützen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sicherte den mehr als 8.000 Beschäftigten Unterstützung zu. Allerdings müssten auch die Gläubiger Geld für eine solche Gesellschaft geben.



Der Betriebsrat der Airline hatte gewarnt, vor allem die 2.800 Mitarbeiter außerhalb des Flugbetriebs in Technik und Verwaltung sorgten sich um ihre Jobs.



Air Berlin hat sich Mitte August für zahlungsunfähig erklärt. Am Donnerstag berät der Gläubigerausschuss über die Angebote von Kaufinteressenten. Am kommenden Montag soll dann im Aufsichtsrat die Entscheidung fallen, was mit Air Berlin passiert.