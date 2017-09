Bewerbungsfrist endet - Bieter stehen Schlange für Air Berlin

15.09.17 | 06:35 Uhr

Das Rennen um Air Berlin geht auf die Zielgerade: An diesem Freitag endet die Bewerbungsfrist für potenzielle Investoren. Beim Kampf um die insolvente Fluggesellschaft ist Lufthansa der wohl stärkste Bieter, aber bei weitem nicht der einzige.



Wie geht es weiter mit Air Berlin, und welche Investoren werden sich durchsetzen? Diese Frage sollte eigentlich bis zum 21. September beantwortet werden, doch nun könnte sich die Entscheidung weiter hinziehen - denn es gibt zahlreiche und zugleich auch einige sehr zahlungskräftige Interessenten. Zwar hat die ins Trudeln geratene Fluggesellschaft kein Geld mehr in der Kasse, doch den Unternehmenswert schätzen viele Branchenkenner als hoch sein. Vor allem für die begehrten Start und Landerechte stehen die Bewerber Schlange.



Lufthansa will angeblich 90 Maschinen übernehmen

Aussichtsreichster Bieter ist ohne Frage die Lufthansa. Während des Höhenflugs von Air Berlin galt sie noch selbst als potenzieller Übernahmekandidat - nun will Lufthansa bei Air Berlin einsteigen und die Insolvenz nutzen, um weite Teile des Konkurrenten zu übernehmen. Kurz nach der Pleite von Air Berlin hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass der Marktführer rund 90 der insgesamt 144 Maschinen haben will. Zuvor hatte Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann erklärt, dass schon seit einigen Monaten mit Lufthansa verhandelt worden sei. Weitere Gespräche sollten klären, wie Strecken, Flugzeuge und Mitarbeiter im Lufthansa-Konzern aufgehen könnten. Dem damaligen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge will Lufthansa neben den bereits angemieteten 38 Air-Berlin-Jets auch die 20 Flugzeuge der österreichischen Touristik-Tochter "Niki" sowie weitere Maschinen übernehmen. Sie sollen unter dem Dach der Lufthansa-Tochter Eurowings an den Start gehen. Auch die meisten der 17 Langstrecken-Flugzeuge von Air Berlin sollen an Eurowings gehen.

Lauda spekuliert vor allem auf "Niki"

Neben der Lufthansa interessieren sich der britische Reisekonzern Thomas Cook mit seiner Fluggesellschaft Condor, der ebenfalls in Großbritannien beheimatete Billigflieger Easyjet sowie der Luftfahrtunternehmer Hans Rudolf Wöhrl dafür, Air Berlin in Teilen zu übernehmen.

Auch der frühere Formel-1-Weltmeister Nicki Lauda hat seinen Hut in den Ring geworfen - er will mit Thomas Cook und Condor zusammenarbeiten und selbst einen 51-prozentigen Anteil am geplanten Konsortium erwerben. Gemeinsam wollten sie "um die 100 Millionen Euro" für Teile des Konzerns bieten, sagte Lauda am Donnerstag dem österreichischen Sender ORF. Das Angebot umfasst demnach den Kauf der von ihm selbst gegründeten Air-Berlin-Tochter "Niki" mit 20 Flugzeugen sowie weitere 17 Maschinen.

Wöhrl will Air Berlin nur als Ganzes

Rudolf Wöhrl dagegen hält daran fest, Air Berlin nur als Ganzes übernehmen zu wollen. Dafür hat Wöhrl nach eigenen Angaben bis zu 500 Millionen Euro geboten. Ähnlich wie Lauda hat sich auch Wöhrl der Fliegerei verschrieben. So gründete der gebürtige Nürnberger bereits 1974 den Nürnberger Flugdienst und saß auch als Kapitän im Cockpit. 2003 kaufte Wöhrl die verlustreiche Deutsche BA für einen symbolischen Euro von British Airways, benannte sie in "dba" um und führte sie zurück in die Gewinnzone. Nur drei Jahre später reichte er die "dba" an Air Berlin weiter, so dass seitdem eine besondere Verbindung zwischen Wöhrl und der Berliner Fluggesellschaft besteht.

Wie viele Bieter sich bis heute bei Air Berlin gemeldet haben, ist nicht bekannt. Möglicherweise sind es deutlich mehr als zehn, darunter auch das Berliner Logistik-Unternehmen Zeitfracht, sowie der frühere Strom-Manager Utz Claasen und der Berliner Hotelier Alexander Skora, der in Berlin das Hostel "Happy Go Lucky" betreibt. Laut Insider-Informationen gehört auch ein chinesisches Unternehmen zu den Air-Berlin-Interessenten: Die Firma "Link Global" betreibt den Flughafen Schwerin/Parchim, dürfte aber wie die drei zuvor genannten Firmen keine echte Chance auf Air Berlin haben.

Entscheidung wahrscheinlich erst am 25. September

Der Gläubiger-Ausschuss von Air Berlin wird bei seinem Treffen am kommenden Donnerstag also die Qual der Wahl haben. Eine sofortige Entscheidung sei nicht zu erwarten: "Wir rechnen damit, dass wir so bis zum 25. September mit Ergebnissen aufwarten können", sagte Ralf Kunkel, Sprecher von Air Berlin, am Donnerstag dem rbb - das wäre einen Tag nach der Bundestagswahl.

Und noch ein weiterer Punkt spricht dafür, dass die endgültige Entscheidung erst an diesem Tag fallen wird - denn wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider erfuhr, wird auch der Aufsichtsrat von Air Berlin am 25. September tagen.

Air Berlin hat die ersten 24 Millionen Euro Staatshilfe angefordert

Der Verkauf der insolventen Airline ist auch ein Politikum - schließlich kann die Fluggesellschaft seit ihrer Insolvenz Mitte August nur noch mit einem umstrittenen Staatskredit über 150 Millionen Euro weiterfliegen. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatten sich dafür ausgesprochen, dass Lufthansa große Teile von Air Berlin übernehmen soll. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag berichtete, hat die Bundesregierung inzwischen mit der Auszahlung ihres Millionenkredits begonnen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) habe bereits 24 Millionen an Air Berlin überwiesen, schreibt das Blatt und beruft sich dabei auf Regierungskreise in Berlin.

Michael O'Leary, Chef des irischen Billig-Fliegers Ryanair, hat sich Ende August aus dem Bieterrennen verabschiedet. O'Leary sieht in der Lufthansa-Offerte ein abgekartetes Spiel zugunsten des Branchenführers, er hat den staatlichen Überbrückungskredit scharf kritisiert. Am Donnerstag warnte O'Leary noch einmal davor, Air Berlin an Lufthansa zu verkaufen: "Lufthansa ist ein Luftfahrt-Champion, aber sie sollte kein Luftfahrt-Monster werden", sagte der Ire in Berlin.

Wilder Streik verursacht Turbulenzen

In den vergangenen Tagen hatte sich die Lage bei Air Berlin noch einmal in dramatischer Weise zugespitzt. Rund 200 Piloten hatten sich am Dienstag kollektiv krank gemeldet, allein am Flughafen Tegel fielen rund 100 Flüge aus. Am Mittwoch kehrten die meisten Piloten wieder ins Cockpit zurück.