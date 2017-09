Insider berichtet von Interesse an insolventer Airline

Am Freitag endete die Bewerbungsfrist für potenzielle Investoren der insolventen Air Berlin. Wer geboten hat, darüber schweigt sich der Air-Berlin-Vorstand bislang aus. Nun berichten "zwei mit der Sache vertraute Personen" von einem Angebot der British-Airways-Mutter.

Die Konzernmutter von British Airways ist Insidern zufolge an der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin interessiert. Die International Consolidated Airlines Group S.A, kurz International Airlines Group (IAG) habe ein Angebot für die zweitgrößte deutsche Airline abgegeben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf "zwei mit der Sache vertraute Personen". Unklar blieb, für welche Teile sich IAG interessiert. Das Unternehmen selbst lehnte einen Kommentar ab, auch von Air Berlin war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Lediglich die Lufthansa und das Berliner Logistikunternehmen Zeitfracht hatten bestätigt, dass sie Angebote eingereicht haben. In den Wochen seit der Insolvenz war öffentlich gut ein halbes Dutzend Interessenten gehandelt geworden, wobei der Lufthansa mit ihrer Tochter Eurowings die besten Chancen gegeben werden.

Bereits zum Ende des Bieterverfahrens am vorigen Freitag hatte Vorstandschef Thomas Winkelmann von einem "regen Investoreninteresse" gesprochen. Die Namen der Bieter oder Details der Angebote hatte er aber nicht genannt.

Der Sachwalter für Air Berlin, Lucas Flöther, nimmt derzeit die Angebote unter die Lupe und soll dem zuständigen Gläubigerausschuss am Donnerstag eine Auswertung vorlegen. Vier Tage später, am Montag nach der Bundestagswahl, soll der Aufsichtsrat eine Entscheidung treffen. In dem Bieterverfahren geht es um insgesamt 144 geleaste Flugzeuge, die mehr als 250.000 Start- und Landerechte und rund 8.000 Beschäftigte.

Die Gewerkschaft Verdi hatte es als verantwortungslos kritisiert, dass die Entscheidung erst am Tag nach der Bundestagswahl fallen soll. Zunächst hatte Air Berlin Lösungen im Gläubigerausschuss für den 21. September angekündigt. Verdi vermutet, dass schlechte Nachrichten vor dem Wahltermin vermieden werden sollen - zum Beispiel, dass ein Kredit des Bundes für die Airline nicht zurückgezahlt werden könne oder dass mögliche Käufer die Beschäftigten nicht übernähmen.