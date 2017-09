Möglicherweise wird die Entscheidung über Air Berlin erst am Montag nach der Bundestagswahl fallen. Die Gläubiger, die sich bereits am kommenden Donnerstag treffen, bräuchten ausreichend Zeit, um die einzelnen Bewerbungen zu prüfen, sagte Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel dem rbb.

Die Entscheidung über die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin könnte nun doch mehr Zeit in Anspruch nehmen als ursprünglich geplant. Wie Ralf Kunkel, Sprecher von Air Berlin, dem rbb am Donnerstag sagte, wird die Gläubiger-Versammlung zwar wie geplant am 21. September zusammentreten, um die Angebote der verschiedenen Interessenten zu prüfen. Bis zu einer endgültigen Entscheidung werde es dann aber noch ein wenig dauern.