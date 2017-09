Nach Charité auch andere Einrichtungen - Nun sollen alle Krankenhaus-Beschäftigte demonstrieren

16.09.17 | 18:52 Uhr

Kurz vor der Bundestagswahl wollen Verdi und Mitarbeiter von Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg ein Zeichen setzen: Die Gewerkschaft ruft für Dienstag zur Demonstration auf. Die Charité wird unterdessen wohl ab Montag mehrere Tage bestreikt.

Die Beschäftigten der Berliner und Brandenburger Krankenhäuser sollen für mehr Personal und eine stärkere Entlastung am Arbeitsplatz auf die Straße gehen. Dazu rief sie die Gewerkschaft Verdi auf und kündigte für kommenden Dienstag eine Kundgebung vor dem Bundesgesundheitsministerium an. Zuvor würden Mitarbeiter der Charité zu einem Demonstrationszug am Campus Virchow-Klinikum zusammenkommen, teilte Verdi am Samstag mit. Ihm könnten sich alle Betroffenen, aber auch Bürger, anschließen. Vor der Bundestagswahl am 24. September gelte es, ein wichtiges Zeichen zu setzen. Gesundheit und eine gute Versorgung im Krankheitsfall beträfen alle, hieß es in der Mitteilung. Für sämtliche Krankenhausbereiche müsse es verbindliche Vorgaben bei der Personalausstattung geben, hier dürfe es nicht bei Untergrenzen bleiben. "Eine Krankenschwester für zwei Stationen, das ist nicht hinnehmbar", sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann rbb|24 am Samstagabend. Man wolle keine Lippenbekenntnisse mehr, sondern konkrete und festgeschriebene Personalfestsetzungen.

Drei Charité-Standorte betroffen

An der Berliner Charité ist unterdessen das Pflegepersonal in der nächsten Woche zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen. Am Montag gehe es los, sagte Verhandlungsführerin Meike Jäger von der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch. Am Dienstag sei auch mit Stationsschließungen zu rechnen. Wie lang der Streik dauern soll, wollte Jäger noch nicht sagen. Der ärztliche Direktor der Charité, Ulrich Frei, geht davon aus, dass geplante Operationen ausfallen müssen und alle Standorte des Klinikums betroffen sein werden. Er sagte, er bedauere, dass der Streit auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werde. Gestreikt werden soll an den drei Charité-Standorten, die Krankenbetten haben: Mitte, Wedding und Steglitz. Laut Verdi werden insgesamt 350 Betten bestreikt, das sind gut elf Prozent der Charitébetten insgesamt. Notoperationen könnten laut Charité-Sprecher durchgeführt werden. Zuletzt waren Charité-Pfleger am 8. August in den Warnstreik getreten, 40 Operationen fielen aus. Hintergrund ist der 2016 abgeschlossene Tarifvertrag, der einen Personalzuwachs und Mindestbesetzungen auf Stationen vorsah. Verdi hat den Vertrag wegen Mängeln bei der Umsetzung auslaufen lassen und drängt auf eine Weiterentwicklung.

Auch in Mexiko wird Personal gesucht

Die Charité schließt das Festschreiben einklagbarer Soll-Schichtbesetzungen allerdings aus, wie Frei sagte. Die Verdi-Forderung sei im Alltag nicht praktikabel, eine derartige Regelung gebe es bundesweit an keinem Krankenhaus. Man sei "jederzeit bereit", den Tarifvertrag wieder in Kraft zu setzen. Verdi geht es nach Angaben Jägers darum, bei bekannter Unterbesetzung schneller gegensteuern zu können. Frei erklärte, die Charité arbeite kontinuierlich an der Besetzung offener Stellen, in gut 270 Fällen sei das seit Juli 2014 neben der üblichen Fluktuation bereits gelungen. Allein auf Normalstationen fehlten aber noch 80 Kräfte, weitere 50 auf Intensivstationen. Inzwischen sei in Nachtschichten aber kein Pfleger mehr allein für eine Station zuständig. Aus der Klinik hieß es weiter, mehrere Maßnahmen zur Personalakquise seien gestartet - selbst in Mexiko versuche man, Pflegekräfte anzuwerben.

