Zahlreiche OPs entfallen - Pfleger an der Berliner Charité zum Streik aufgerufen

18.09.17 | 09:13 Uhr

Seit Montagfrüh sind Charité-Pfleger zum Streik aufgerufen. Geplante Operationen fallen aus, Stationen sind möglicherweise dünner besetzt. Doch im Streit um bessere Arbeitsbedingungen will Verdi den Streik dann noch ausdehnen.

Wegen eines Streiks der Krankenschwestern und Pfleger kommt es an Berlins Universitätsklinik Charité am Montag vom frühen Morgen an zu Einschränkungen. Wie der Ärztliche Direktor der Charité, Ulrich Frei, am Montagmorgen im rbb-Inforadio sagte, wurden geplante Operationen verschoben. Die Stationen müssten aber am Montag voraussichtlich nicht geschlossen werden. Frei sprach am Montagmorgen von einer "erheblichen Belästigung" für Patienten.

Ausweitung am Dienstag

Für Dienstag hat Verdi dann alle Beschäftigten der Berliner und Brandenburger Krankenhäuser aufgerufen, für mehr Personal und eine stärkere Entlastung am Arbeitsplatz auf die Straße gehen. Der Ärztliche Direktor Ulrich Frei geht davon aus, dass auch dann geplante Operationen ausfallen müssen und alle Standorte des Klinikums betroffen sein werden. Laut Verdi ist dann auch mit Stationsschließungen zu rechnen. Gestreikt werden soll an den drei Charité-Standorten, die Krankenbetten haben: Mitte, Wedding und Steglitz. Laut Verdi werden insgesamt 350 Betten bestreikt, das sind gut elf Prozent der Charité-Betten insgesamt. Notoperationen könnten laut Charité-Sprecher durchgeführt werden. Frei sagte aber auch, die Klinik werde sich am Montag und Dienstag erst einmal die "Streikbereitschaft ansehen". Verdi kritisierte hingegen am Montag, die Charité versuche den Streik zu behindern, indem sie keine sonst "übliche Notdienstvereinbarung" abschließe. "Wenn Betten durch die Klinikleitung nicht gesperrt oder Operationen nicht abgesagt werden, ist die Anwesenheit von Personal erforderlich, damit Leben und Gesundheit von Patienten nicht gefährdet werden", erläuterte die Gewerkschaft.

Verdi will mehr Mindestbesetzungen

Die Gewerkschaft Verdi hat zu dem Streik aufgerufen, um Druck in den Verhandlungen über die Weiterführung des Tarifvertrags zu machen. Sie will im Streit um die Personalsituation in der Pflege erreichen, dass Maßnahmen zur Entlastung der rund 4.200 Pflegekräfte eingeklagt werden können. Der 2016 abgeschlossene Tarifvertrag sah einen Personalzuwachs und Mindestbesetzungen auf Stationen vor. Verdi hat den Vertrag aber wegen Mängeln bei der Umsetzung auslaufen lassen und drängt auf eine Weiterentwicklung. Zuletzt waren Charité-Pfleger am 8. August in den Warnstreik getreten, 40 Operationen fielen aus. Wie lang der jetzige Streik dauern soll, ließ die Gewerkschaft zunächst offen.

Demo angekündigt

Neben einer Ausweitung des Streiks am Dienstag hat Verdi auch eine Kundgebung vor dem Bundesgesundheitsministerium angekündigt. Zuvor würden Mitarbeiter der Charité zu einem Demonstrationszug am Virchow-Klinikum zusammenkommen, teilte Verdi bereits am Samstag mit. Ihm könnten sich alle Betroffenen, aber auch Bürger, anschließen. Vor der Bundestagswahl am 24. September gelte es, ein wichtiges Zeichen zu setzen.

Gesundheit und eine gute Versorgung im Krankheitsfall beträfen alle, hieß es in der Gewerkschafts-Mitteilung. Für sämtliche Krankenhausbereiche müsse es verbindliche Vorgaben bei der Personalausstattung geben, hier dürfe es nicht bei Untergrenzen bleiben. "Eine Krankenschwester für zwei Stationen, das ist nicht hinnehmbar", sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann rbb|24 am Samstagabend. Man wolle keine Lippenbekenntnisse mehr, sondern konkrete und festgeschriebene Personalfestsetzungen.

Der Ärztliche Direktor der Charité, Frei, rief forderte Verdi am Montagmorgen im rbb auf, im Streit über das Pflegepersonal einzulenken. Im vergangenen Jahr sei ein "richtungsweisender Tarifvertrag" abgeschlossen worden, sagte er. "Es ist der einzige in Deutschland, der Quoten und Mindestbesetzungen vorsieht." Einklagbare Soll-Schichtbesetzungen gebe es an keinem deutschen Krankenhaus und angesichts schwankender Belegungszahlen in einem Krankenhaus nicht angemessen. Parallel dazu sei begonnen worden, Personal aufzustocken, sagte Frei. In den letzten Jahren habe die Charité 280 Stellen aufgebaut, habe u.a. auf Messen und im Ausland geworben. Es fehlten noch rund 80 bis 100 Mitarbeiter. Allerdings biete der Markt momentan auch nicht die Pflegekräfte, die man brauche. "Der Pflegemarkt ist leer", so Frei im rbb-Inforadio. Man hätte schon viel früher Aktivitäten ergreifen müssen, um die Pflege attraktiver zu machen. So sei es versäumt worden, Pflegemitarbeitern Karrierechancen zu eröffnen. Dies sei auch an der "Verbohrtheit mancher Funktionäre" gescheitert, kritisierte Frei.