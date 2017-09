Der am Montag begonnene Streik des Pflegepersonals an der Berliner Charité wird mit der Spätschicht am Freitagabend ausgesetzt, so eine Mitteilung der Gewerkschaft Verdi von Freitag. Bei durch den Streik geschlossenen Stationen ende der Streik erst mit dem Ende der Nachtschicht am Samstagfrüh. Das geschehe in Rücksicht auf den Krankenhausbetrieb und die Patienten.



"Wir sind sehr verantwortungsbewusst gegenüber den Patientinnen und Patienten. Deswegen werden wir in den Streikformen Rücksicht nehmen", sagte Verdi-Sprecher Carsten Becker im rbb.