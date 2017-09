In Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) haben am Samstag mehrere hundert Menschen gegen die geplante Erweiterung des Wiesenhof-Geflügelschlachtbetriebs demonstriert.

Sie zogen am Mittag vom Bahnhof zum Schlachthof im Ortsteil Niederlehme. Wiesenhof will die Kapazitäten dort so ausbauen, dass künftig rund 240.000 Hähnchen am Tag geschlachtet werden können. Dagegen wendet sich ein Bündnis aus mehr als 45 Organisationen. Sie fordern eine bäuerliche Landwirtschaft, die Tiere, Umwelt und Klima schützt.

Wiesenhof hatte die Produktion bereits auf 160.000 Tiere hochgefahren. Dies wurde im Juni vom Landwirtschaftsministerium untersagt. Der Antrag auf Verdoppelung der Schlachtkapazitäten wird allerdings von dem Unternehmen weiter aufrecht erhalten.

Mit seinen rund 700 Beschäftigten ist Wiesenhof einer der größten Arbeitgeber der Stadt.

