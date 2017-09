Angesichts des Dieselskandals lädt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zu einem Gipfel nach Berlin.



Am 20. September will er im Roten Rathaus gemeinsam mit Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und von Verbänden nach Lösungen suchen, um Fahrverbote in Berlin zu verhindern.



Die Runde steht unter dem Motto "sauber, modern leistungsfähig - die Zukunft der Mobilität in Berlin." Eingeladen sind die Präsidenten von fünf Berliner Hochschulen, die Chefs von BVG, BSR und Wasserbetrieben sowie Vertreter von BMW, Mercedes und Siemens, aber auch Handwerk, Taxi-Innung und die Umweltschützer vom BUND.



Der Regierende Bürgermeister hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit den Ergebnissen des großen Gipfels auf Bundebene nicht zufrieden ist und sich wünscht, dass die Hersteller stärker in Pflicht genommen werden.