Die zweitgrößte deutsche Airline verhandelt mit dem Marktführer Lufthansa und weiteren Interessenten über den Verkauf von Unternehmensteilen. Noch bis zum 15. September könnten Gebote abgegeben werden. Als Interessenten gelten neben Lufthansa auch Condor und Easyjet. Dagegen haben Ryanair und der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl sich aus dem Bieterverfahren zurückgezogen. Sie kritisierten, dass in den Gesprächen Lufthansa bevorzugt würde.

Noch im September könnte sich die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin entscheiden. Der Gläubigerausschuss soll am 21. September bestimmen, welcher Bieter zum Zuge kommt, wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet.

Was bedeutet die Air Berlin-Insolvenz für Kunden, die Tickets bei Air Berlin gebucht haben? Wie gut stehen die Chancen der 2.900 Air-Berlin-Beschäftigten in der Region, ihren Job zu behalten? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die verlustreiche Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet, nachdem der Großaktionär Etihad seine finanzielle Unterstützung aufgekündigt hatte. Arbeitnehmervertreter kämpfen um eine Übernahme möglichst vieler der mehr als 8.000 Beschäftigten durch den oder die jeweiligen Käufer.

Am Montag steht dazu ein Treffen des Gesamtbetriebsrats von Air Berlin mit den Regierungschefs von Berlin und Nordrhein-Westfalen, Michael Müller (SPD) und Armin Laschet (CDU), an. Berlin und Düsseldorf sind die beiden größten Air-Berlin-Standorte. Müller hatte das Treffen in dieser Woche angeregt, beide Politiker machen sich für die Lufthansa als Käufer stark.

Die Air-Berlin-Beschäftigten wollen am Freitagabend auf ihre Situation aufmerksam machen und gehen demonstrativ im Berliner Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus baden.