Brandenburg will einen Fortbestand des Solidarpaktes II auch nach 2020 erreichen. Strukturschwache Regionen in Ost wie West seien weiter auf das Geld angewiesen, betonte Finanzminister Christian Görke (Linke) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Dort legte er den aktuellen Fortschrittsbericht "Aufbau Ost" vor.