Der Berliner Senat will auch in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld für längerfristig wirkende Investitionen ausgeben. Von jetzt knapp 1,9 Milliarden Euro sollen die entsprechenden Ausgaben auf rund 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 steigen, teilte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Donnerstag mit. Die Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre hatte der Senat am Dienstag beschlossen.



Die Wachstumspotenziale der Stadt sollten gestärkt werden, um Arbeitsplätze zu schaffen und künftige Steuereinnahmen zu ermöglichen, erklärte Matthias Kollatz-Ahnen. Er verwies besonders auf das Programm zur Sanierung der heruntergekommenen Berliner Schulen.

"Berlin entwickelt sich gut", sagte Kollatz-Ahnen dem rbb. "Berlin wird nicht als Notlage-Land untergehen, wie es noch vor zehn Jahren befürchtet worden war." Daher werde es möglich sein, mehr Mitarbeiter für den öffentlichen Dienst einzustellen und die Investitionen "deutlich anzuheben".