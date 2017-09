Der Berliner Flughafen Tegel ist offenbar der mit den unpünktlichsten Flügen in ganz Deutschland. Von Januar bis Juli dieses Jahres seien dort 29,3 Prozent aller Starts und Landungen um mehr als 15 Minuten verspätet gewesen, berichtete die "Bild am Sonntag". Sie berief sich dabei auf interne Unterlagen des Flughafenverbands ADV. Auch der zweite Berliner Flughafen Schönefeld stand in der Auflistung mit 23 Prozent solcher Verspätungen im Bundesvergleich weit hinten.



Generell schneiden laut der Statistik Großflughäfen wegen ihres hohen Verkehrsaufkommens schlechter ab - wo viel geflogen wird, gibt es mehr Faktoren für Verspätungen. Deutschlands größter Flughafen Frankfurt am Main sei mit 24 Prozent Verspätungen auf dem 15. Platz der deutschen Airports. Der zweitgrößte Flughafen in München stand mit 20,2 Prozent immerhin auf Rang zehn.