Dieses hatte den Betrieb des Hostels zunächst am 13. April untersagt, weil der Betreiber das Gästehaus ohne Genehmigung eröffnet hatte. Dagegen hatte der Geschäftsmann geklagt, die Entscheidung des Bezirksamtes bezeichnete er in einer Pressemitteilung als "wirtschaftsfeindlich und weltfremd."

Das "Fantastic Foxhole Hostel" in der Neuköllner Weserstraße wird rechtswidrig betrieben - zu diesem Urteil ist am Freitag das Oberverwaltungsgericht Berlin gekommen. Damit bestätigte das Gericht die Haltung des Bezirksamtes.

Zuvor war in den Räumen die Bar "Fuchs & Elster" untergebacht. Die Bürgerinitiative "Weserkiez" hatte sich bereits gegen den Kellerclub gewehrt; auch das Hostel sei ein Symbol für Verdrängung, bedeute eine Hinwendung zum "Partytourismus" - zu einer "Ver-Simon-Dachisierung" des Kiezes, in Anspielung auf die Kneipenmeile in Friedrichshain. Im Frühjahr warfen Unbekannte Farbbeutel gegen die Fassade des Hauses. Der Betreiber bezeichnete die "Weserkiez"-Mitglieder als "Bürgerwehr".

Geht es nach dem Bezirk, muss der Betreiber das "Fantastic Foxhole Hostel" nun so schnell wie möglich schließen, gegen die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts seien keine weiteren Rechtsmittel möglich, teilte der zuständige Neuköllner Stadtrat Jochen Biedermann (Grüne) am Freitag mit. "Einen solchen Rechtsbruch wird der Bezirk weder hier noch an anderer Stelle hinnehmen", sagte Biedermann. Der Betreiber des Hostels war auf Anfrage von rbb|24 am Freitagabend zunächst nicht zu erreichen.