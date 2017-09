Der Berliner Großmarkt in Moabit gehört bislang der Stadt. Die Großhändler auf dem Areal in der Beusselstraße fordern Änderungen und Umbauten. Um diese durchzusetzen, wollen sie nun gemeinsam das Gelände übernehmen.

Die Händler auf dem Berliner Großmarkt an der Beusselstraße wollen das Areal in ihre eigenen Hände nehmen. Mehr als 100 dort tätige Großhändler und Unternehmer haben sich zusammengeschlossen, "um den traditionellen 'Bauch von Berlin' fit für die Zukunft zu machen". So formuliert die neu gegründete Interessengemeinschaft Lebensmittel- und Frischecluster Berlin die Pläne.

Anbieter und Lieferanten von Obst, Gemüse, Fleisch, Blumen, Fisch, Meeresfrüchten und Molkereiwaren hatten sich vor wenigen Wochen zusammengetan. Sie beschäftigen nach eigenen Angaben zwei Drittel der 2.500 Mitarbeiter auf dem Großmarktgelände. Sie wollen ein Erbbaurecht für das Areal erwerben, um neue Gebäude zu errichten und Strukturen zu verbessern.

Die Interessengemeinschaft stellte am Samstag in der Markthalle Neun in Kreuzberg ihre Pläne für das Großmarktgelände vor. Politiker der Regierungsparteien, darunter Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), und von FDP und CDU ließen sich die Pläne erklären und zeigten sich laut einer Mitteilung der Initiatoren aufgeschlossen. Die Pläne werden demnach von der Senatswirtschaftsverwaltung geprüft. "Die Initiative der Händlerinnen und Händler, mehr Verantwortung am Standort Beusselstraße zu übernehmen, finde ich interessant und bin dialogbereit", teilte Senatorin Pop zu den Übernahmepläne mit. Der Sprecher der Interessengemeinschaft, Dieter Krauß, reagierte erfreut: "Es ist bemerkenswert, dass sowohl Vertreter der Regierung, als auch der Opposition unseren Vorschlag begrüßen."



Der Großmarkt gehört dem Land Berlin. Auf dem Gelände an der Beusselstraße sind nach Betreiberangaben rund 300 Firmen aktiv.