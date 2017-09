Hasse & Wrede macht in Marzahn dicht

Der Fahrzeugzulieferer Hasse & Wrede, eine Tochterfirma des Münchner Konzerns Knorr-Bremse, schließt Ende Juli 2018 seine Produktion in Berlin-Marzahn. 60 der zuletzt knapp 150 Beschäftigten verlieren ihren Arbeitsplatz. Bereits im Februar war angekündigt worden, dass Teile der Produktion ins tschechische Liberec verlagert werden.

Ein Unternehmenssprecher begründete die Entscheidung am Donnerstag mit Kostendruck und dem Bemühen, die Produktion durch die Verlagerung nach Tschechien, in die USA und nach Asien näher an die Kunden heranzubringen. Hasse & Wrede baut Dämpfer für große Dieselmotoren.