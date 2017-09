Das Landgericht Berlin hatte am Dienstag die Mietpreisbremse als verfassungswidrig bezeichnet. Sie hänge von der ortsüblichen Vergleichsmiete ab. Da diese in verschiedenen Städten unterschiedlich hoch sei, liege hier eine Ungleichbehandlung vor, so die Richter.

Seit Juni 2015 darf die Miete in Stadtteilen mit Wohnraummangel bei Neuvermietungen maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Nach stichprobenartigen Untersuchungen des Deutschen Mieterbunds scheren sich viele Vermieter aber nicht darum.

SPD und Grüne wollen deshalb in der nächsten Legislaturperiode strengere Regeln für die Vermieter durchsetzen. Die CDU will an der Mietpreisbremse in der aktuellen Fassung festhalten. Die Linke tritt für eine flächendeckende Mietpreisbremse ein. Die FDP will sie abschaffen. Die AfD lehnt sie als "planwirtschaftlichen Eingriff" ab.