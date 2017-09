Preise für Eigentumswohnungen in Berlin steigen weiter

Keine Entspannung am Immobilienmarkt

Weniger Angebote, höhere Preise: Für Immobilienkäufer ist in Berlin keine Entspannung in Sicht. Besonders bei Eigentumswohnungen sei der Preisanstieg ungebrochen, teilte der Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Berliner Senatsverwaltung am Freitag mit.

Viele Berliner träumen von einer eigenen Wohnung, überall in der Stadt wird gebaut. Die Preise sind jedoch für die meisten Normalverdiener inzwischen illusorisch. Wir zeigen im interaktiven rbb|24-Wohnungskauf-Atlas, wo Neubauwohnungen in Berlin wie viel kosten - und warum die Preise so stark gestiegen sind.

Die amtlichen Gutachter haben in der "Marktanalyse" die insgesamt 14.400 Kaufverträge aus dem ersten Halbjahr 2017 ausgewertet. Es gab somit etwa fünf Prozent weniger Verträge als im Vorjahreszeitraum (15.200), dabei zahlten die Käufer 2017 mit knapp acht Milliarden Euro (2016: 6,3 Millionen Euro) jedoch 25 Prozent mehr Geld. In zwei Dritteln der Fälle wurden Eigentumswohnungen gekauft.

"Der weiterhin hohen Nachfrage nach Berliner Immobilen steht ein insgesamt zu geringes Angebot gegenüber", erklärten die Gutachter. Es fehle an Bauland. Niedrige Zinsen führten dazu, dass viele Sparer und Investoren Geld in Immobilien stecken wollten, gleichzeitig aber nur wenige Grundstücks- und Wohnungsbesitzer verkaufen wollten.

Die Preise für Eigentumswohnungen haben sich in Berlin seit 2007 ungefähr verdoppelt. Doch dieser Zyklus soll sich seinem Ende nähern, so Experten im Datenprojekt von rbb|24 aus dem Juli 2017. Die Bundesbank bezeichnet die Kaufpreise als 15 bis 30 Prozent zu teuer. Und selbst der Dachverband der deutschen Immobilienwirtschaft warnte vor massiven Preisübertreibungen in Berlin.

Wichtigstes Indiz dafür: Die Kaufpreise für Berliner Eigentumswohnungen sind in vergangenen fünf Jahren mehr als doppelt so stark gestiegen wie die Mieten. Insbesondere Kapitalanleger bekommen dadurch ein Problem. Denn für sie lohnt sich das Investment in eine teure Wohnung nur, wenn sie auch hohe Mieten einnehmen können.