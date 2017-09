Ein österreichischer Reiseveranstalter hat gegen die Air-Berlin-Tochter Niki einen Antrag auf Konkurseröffnung eingebracht. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, die Anwaltskanzlei des Reiseveranstalters habe den Antrag bestätigt, den Namen aber nicht genannt. Die österreichische Zeitung "Kurier" hatte zuerst darüber berichtet. Ein Sprecher des zuständigen Landesgerichts Korneuburg in Österreich sagte am Mittwoch, der Antrag vom Vortag werde nun geprüft. Ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist jedoch noch offen.

Der Gläubiger stellte den Antrag auf Konkurseröffnung wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Laut "Kurier" hat der Reiseveranstalter gegenüber Niki eine niedrige, nicht bezahlte Forderung. In dem Antrag auf Konkurseröffnung rechnet der Gläubiger zudem vor, dass Niki rein rechnerisch überschuldet sei: In der Zwischenbilanz von Ende Juli sei eine Forderung von Niki an Air Berlin von rund 69 Millionen Euro ausgewiesen - Geld aus Ticketverkäufen, das der Mutterkonzern aber einbehält.



Nun müsse ein Konkursrichter beurteilen, ob der Antrag des Reiseveranstalters gerechtfertigt sei, schreibt der "Kurier". Ein Konkursverfahren bedeute auch nicht automatisch das Aus für den Flugbetrieb. Die Fluglinie könnte vorläufig weiter fliegen, bräuchte dann aber eine neue Lizenz, heißt es in dem Bericht.



Kommende Woche soll im Bieterkampf um die insolvente Air Berlin eine Entscheidung fallen. Mehrere Interessenten haben Angebote für die Fluggesellschaft oder Teile davon eingereicht. Als Favorit gilt die Lufthansa. Der Ferienflieger Niki zählt im Bieterwettstreit zu den begehrten Teilen von Air Berlin.