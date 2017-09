Niki Lauda will mit Condor für Air Berlin bieten

Der frühere Formel-Eins-Rennfahrer Niki Lauda will zusammen mit der Fluggesellschaft Condor 100 Millionen Euro bieten, um Teile von Air Berlin zu übernehmen. Er will wohl 51 Prozent des künftigen Konsortiums halten - und nur touristische Ziele anfliegen.

Der Unternehmer Niki Lauda will zusammen mit Thomas Cook und dessen Tochter Condor etwa 100 Millionen Euro für Teile von Air Berlin bieten. Das kündigte Lauda im Österreichischen Rundfunk (ORF) an. Genaueres hänge von den Details ab, sagte er weiter.

Wie Lauda darüber hinaus bereits am Mittwoch der österreichischen Zeitung "Kurier" sagte, will er an dem Konsortium 51 Prozent der Anteile halten. Ein Sprecher des Reisekonzerns Thomas Cook wiederholte, man sei zusammen mit Condor bereit, eine aktive Rolle bei der Restrukturierung von Air Berlin und der Tochter Niki zu spielen. Es würden alle Optionen geprüft.