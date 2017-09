Wegen eines Streiks von Pflegern und Krankenschwestern fallen voraussichtlich auch am Dienstag erneut Dutzende Operationen an der Charité aus. Verdi hat zum Ausstand aufgerufen - und droht mit Verlängerung.

Nach dem Streikauftakt am Montag soll der Ausstand der Pflegekräfte an der Berliner Charité am Dienstag fortgesetzt werden. "Es müssen mit Sicherheit OPs abgesagt werden", sagte der Sprecher der Gewerkschaft Verdi, Andreas Splanemann, am Morgen rbb|24. Er erwarte ähnliche Streiksauswirkungen wie am Montag.

Am Montag waren an der Charité zahlreiche geplante Operationen ausgefallen - bis zum Nachmittag sagte die Klinik nach eigenen Angaben rund 80 OPs ab. Die Universitätsklinik hat nach eigenen Angaben wegen des Ausstands auch für Dienstag etwa die Hälfte der geplanten Operationen abgesagt.

Das sei nicht als Streikaufruf an andere Klinik-Beschäftigte zu verstehen, erläuterte Splanemann. Das Problem Personalmangel in Krankenhäusern sei aber ein bundesweites und betreffe daher auch Pfleger und Schwestern außerhalb der Charité.

Für Dienstag, 17 Uhr, hat Verdi zudem eine Kundgebung vor dem Bundesgesundheitsministerium angekündigt. Der Demonstrationszug startet um 15.30 Uhr am Virchow-Klinikum. Verdi rief - neben den Charité-Beschäftigten - auch Mitarbeiter anderer Berliner und Brandenburger Krankenhäuser auf, an der Demonstration teilzunehmen.

Die Gewerkschaft will mit dem Streik erreichen, dass die Beschäftigten durch mehr Personal entlastet werden. Verdi wirft der Klinik-Leitung vor, die Vorgaben zur Mindestzahl von Pflegekräften pro Station nicht umzusetzen, wie sie 2016 in einem Tarifvertrag vereinbart worden seien.

Laut Gewerkschaft Verdi beteiligten sich am Montag mehrere Hundert Krankenschwestern und -pfleger an dem Streik. Am Morgen war der Streik nach Gewerkschaftsangaben jedoch nur gemächlich in Gang gekommen, weil die Klinikleitung nur wenige OPs abgesagt habe. Streikwillige seien so an der Beteiligung gehindert worden, sagte Sprecher Andreas Splanemann. Verdi warf der Klinikleitung vor, dass keine Notdienstvereinbarung abgeschlossen worden sei, wie sonst in solchen Fällen üblich.

Splanemann kritisierte am Dienstagmorgen gegenüber rbb|24, es gebe weiterhin keine Notdienstvereinbarung. Die Beschäftigten könnten aber nicht streiken, "wenn der patient blutend auf dem Tisch liegt". Daher versuche man, dieses Dilemma im Einzelfall zu lösen - die Stimmung unter den Beschäftigten sei aber "gar nicht gut".

Der Gewerkschaftssprecher zeigte Verständnis für die Patienten, der Streik bringe diese in eine "blöde Situation". Ein Ende der Aktion stellte Splanemann dennoch nicht in Sicht: "Das kann durchaus noch so weitergehen."