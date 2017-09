Autoverleih Robben & Wientjes an Konkurrent verkauft

Geschäftsführer Robben will "Füße hochlegen"

Fast jeder Berliner ist schon mal mit einer "Robbe" umgezogen. Schon seit 1978 gibt es die Leihlaster von Robben & Wientjes mit der ballspielenden Robbe auf der Seite. Jetzt hat Dietmar Robben sein Unternehmen an die Konkurrenz verkauft und freut sich auf mehr Zeit.

Der 64-Jährige hat das von ihm gegründete Unternehmen jedoch jetzt an den Konkurrenten Buchbinder verkauft, wie er dem rbb am Dienstag bestätigte. Das Unternehmen mit Geschäftsführer Hubert M. Terstappen, dessen Unternehmen Terstappen Autovermietung erst 2013 in das Unternehmen Buchbinder integriert wurde, übernimmt die gesamte Flotte.

"Ich möchte jetzt einmal meine Füße hochlegen", so Robben. Durch den Verkauf solle sich, so Robben weiter, im Unternehmen und für die Kunden aber nichts verändern: Fahrzeug-Logo, Preise und Mitarbeiter blieben dieselben.

Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet, die Mitarbeiter der Firma Buchbinder seien über die Übernahme von Robben & Wientjes schon Anfang am 9. August informiert worden. Die Übernahme habe schon zum 31. August stattgefunden. Zu den bislang beschäftigten 1.500 Mitarbeitern von Buchbinder kämen jetzt 70 Mitarbeiter von Robben & Wientjes hinzu, so die Zeitung.

Robben & Wientjes betreibt zentral gelegene Filialen in Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Neukölln und Reinickendorf.