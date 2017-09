Die irische Billig-Airline Ryanair hat weitere Flugstreichungen bis in das nächste Frühjahr hinein angekündigt. Von November an würden 25 Maschinen der insgesamt 400 Maschinen starken Flotte weniger eingesetzt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dublin mit.



Das werde zu einer Reihe von Änderungen im Flugplan führen. Davon seien rund 400.000 Passagiere betroffen, die mit Gutscheinen über jeweils 40 Euro entschädigt würden. Ryanair bietet Kunden an, umzubuchen oder sich das Ticket zurückerstatten zu lassen.

Auf der Streichliste steht auch die einzige innerdeutsche Billigflieger-Verbindung zwischen Köln/Bonn und Berlin-Schönefeld. Seit zwei Jahren fliegt Ryanair fünfmal am Tag zwischen beiden Flughäfen hin und her. An seiner größten deutschen Basis in Schönefeld hat Ryanair 9 Maschinen stationiert.