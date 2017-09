Der Berliner Senat hat Fördermittel in Höhe von 100 Millionen Euro für Wirtschafts-, Tourismus- und Infrastrukturprojekte bewilligt. Das hat Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag mitgeteilt. Dabei fließen die meisten Gelder in Bauprojekte. Mit rund 44 Millionen Euro ist der Neubau des Gründerzentrums FUBIC in Berlin-Dahlem Spitzenreiter bei den Fördermitteln. Mit dem FUBIC soll ein Labor- und Bürogebäude für Start-up-Unternehmen entstehen, das "neben flexiblen und kostengünstigen Gewerberäumen den Kontakt zu Gleichgesinnten und die Unterstützung durch Beratungs- und Serviceangebote bietet".

Deswegen werden 17 Millionen Euro für den Bau einer Mehrzweckhalle in den Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf aufgebracht, wie Wirtschaftssenatorin Pop informierte. Weitere Fördermittel sind unter anderem für die Weiterentwicklung des Innovationsparks Wuhlheide vorgesehen, einen barrierefreien Eingang des Berliner Doms, die Erweiterung des Mauerparks in Treptow-Köpenick und die Bereitstellung zusätzlicher Ausstellungsflächen und eines neuen Eingangsbereichs des Medizinhistorischen Museum der Charité. Außerdem gibt es Geld für das Straßenbauprojekt Rohrdamm in Spandau sowie das geplante Testfeld für den neuen Mobilfunkstandard 5G am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg.