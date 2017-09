Ackerland in Brandenburg wird immer teurer

Wer in Brandenburg Landwirtschaft betreiben will, muss zunehmend tiefer in die Tasche greifen: Seit 2006 haben sich die Ackerpreise mehr als verdreifacht, das geht aus Angaben der Bundesregierung hervor. Einfache Landwirte können sich neue Äcker kaum noch leisten.