Mit einer Sternfahrt protestieren Taxifahrer in Berlin am Mittwoch gegen eine mögliche Änderung des Personenbeförderungsgesetzes. Die Routen führen vom Flughafen Tegel, dem Olympischen Platz am Olympiastadion und vom Ostbahnhof zum Brandenburger Tor. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Wie der Unternehmensverband Taxi Deutschland mitteilte, soll der rechtliche Rahmen für die Regelung des Taxiverkehrs überarbeitet werden. "Die Vorschläge der einzelnen Parteien reichen von moderater Anpassung bis zur völligen Deregulierung", heißt es in einer Mitteilung. Die Taxifahrer fürchten, dass künftig kein Unterschied mehr besteht zwischen Taxis und Chauffeurdiensten.