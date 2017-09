Wenn der Kuhstall per EDV ausgespäht wird

Viehdiebstahl in Brandenburg

Es sind fast immer die wertvollen Rinder, die aus Ställen und Koppeln in Brandenburg verschwinden. Aber woher wissen die Diebe in der Eile so genau, welche Tiere sie sich greifen müssen? Die Ermittler glauben, dass sie bereits vorher bestens informiert sind.