Audio: Inforadio | 25.09.2017 | Johannes Frewel

Insolvente Fluggesellschaft - Aufsichtsrat von Air Berlin berät Übernahmeangebote

25.09.17 | 10:36 Uhr

Lufthansa und Easyjet werden wohl die größten Teile von Air Berlin übernehmen. Doch bei der Verwertung der insolventen Fluggesellschaft sind noch viele Fragen offen. Um über den Fortgang des Bieterverfahrens zu beraten, kommt heute der Aufsichtsrat zusammen.





Am Montag war es wieder soweit: Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin musste mehrere Flüge streichen, in Berlin, Köln, München, Stuttgart und Düsseldorf - über die Gründe ist noch nichts bekannt, doch die Ausfälle warfen schon am Morgen ein trübes Licht auf die für denselben Tag angesetzte Aufsichtsratssitzung. Bei ihrem Treffen wollen die Air-Berlin-Kontrolleure über den weiteren Fortgang im Bieterverfahren beraten. Am Nachmittag dann, gegen 15.00 Uhr, will die Airline einen Zwischenstand geben.

Mehr zum Thema Verkaufsdetails noch offen - 350 Millionen sollen die Air-Berlin-Erwerber zahlen Das Bieterrennen um die lukrativen Teile von Air Berlin scheint entschieden. Allerdings wird noch über Einzelheiten verhandelt.

Lufthansa und Easyjet stehen bereit

Eigentlich sollte schon Ende vergangener Woche grünes Licht für die Aufteilung von Air Berlin gegeben werden, doch die Gläubigerausschüsse kapitulierten am Donnerstag vor der Aufgabe, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Bis zum 12. Oktober sollen die Verhandlungen nun fortgesetzt werden. Allerdings sickerte bereits am Wochenende durch, dass der größte Teil von Air Berlin an den deutschen Marktführer Lufthansa gehen soll. Außerdem verhandelt Air Berlin noch mit dem britischen Billigflieger Easyjet; daneben könnte auch die Fluggesellschaft Condor noch zum Zuge kommen.

Wie die "Rheinische Post" am Samstag berichtet hatte, muss unter anderem noch ein Streit zwischen Lufthansa und Easyjet um besonders begehrte Flugrechte in Düsseldorf beigelegt werden. Auch die Beschäftigten erwarten Antworten auf drängende Fragen: Wollen die Bieter nur die Flugzeuge samt Start- und Landerechten, oder auch die Besatzungen. Die Gewerkschaften dringen darauf, dass die neuen Eigentümer auch die Beschäftigten übernehmen. Laut "Bild" und "B.Z." sind am Montag in Berlin und am Dienstag in Düsseldorf Betriebsversammlungen geplant. Die "B.Z." hatte am Wochenende berichtet, dass Lufthansa neben den 38 Maschinen, die sie bereits für ihre Tochter Eurowings geleast hat, weitere 40 Maschinen von Air Berlin übernehmen will. Die Maschinen sollen in die Air-Berlin-Cargo-Tochter LG Walter überführt werden.



Langstrecken-Sparte hat das Rennen bereits verloren

Die Langstrecken-Angebote von Air Berlin haben das Rennen gegen die Zeit bereits verloren, denn die Lufthansa als einziger in Frage kommender Bieter will die verlustreichen Strecken nicht haben. Luftfahrt-Experte Heinrich Großbongardt geht davon aus, dass es vor allem strategische Gründe sind, die der Long-Distance-Sparte den Todesstoß versetzt haben. Der Schwerpunkt bei Lufthansa liege derzeit auf der Kurzstrecke und im Europa-Geschäft, sagte Großbongardt dem rbb am Montag. Lufthansa gehe es darum, ihre Tochter Eurowings "von ihrer Größe her wenigstens halbwegs zu einem Carrier zu machen, der auf Augenhöhe mit Easyjet und Ryanair ist". Vor diesem Hintergrund werden die Langstrecken-Maschinen von Air Berlin derzeit für die Rückgabe an die Leasing-Geber vorbereitet. Unterdessen haben die Thomas-Cook-Tochter Condor und die Eurowings von Lufthansa signalisiert, die ersten vakanten Air-Berlin-Strecken ab sofort in Eigenregie zu bedienen.

Für den Kauf der Technik-Sparte der Air Berlin rechnet sich das Berliner Logistik-Unternehmen Zeitfracht gute Chancen aus. Hier gibt es eine längere Bieterfrist. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin mit ihren mehr als 8.000 Beschäftigten ist seit Mitte August insolvent.



Medienberichten zufolge könnten mit dem Verkauf bis zu 350 Millionen Euro erlöst werden, allein 200 Millionen sollen demnach von der Lufthansa kommen. Das dürfte den Steuerzahler freuen, denn so scheint die Rückzahlung des staatlichen Überbrückungskredits über 150 Millionen Euro gesichert. Das Geld hatte der Bund vorgestreckt, um Air Berlin während der Verhandlungen in der Luft zu halten.

"Grounding'" würde Start- und Landerechte gefährden

Allerdings war in den vergangenen Tagen gemutmaßt worden, das Geld könne möglicherweise nicht reichen. Air Berlin macht weiter jeden Tag hohe Verluste, und der Abschluss des Verkaufs könnte sich durch die Prüfung der Wettbewerbsbehörden noch wochenlang hinziehen. Das Problem sehen wohl auch die potenziellen Käufer. Laut "Bild am Sonntag" will etwa die Lufthansa bis zu 100 Millionen Euro Betriebskosten in der Übergangszeit übernehmen. Für die Käufer ist Air Berlin nur interessant, solange der Flugbetrieb weitergeht. Sollten die Maschinen am Boden bleiben ("Grounding"), gingen die lukrativen Start- und Landerechte verloren. Mit Informationen von Johannes Frewel

Sendung: Inforadio, 25.09.2017, 8:20 Uhr