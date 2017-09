Video: rbb Aktuell | 08.09.2017

Wirtschafts- und Innovationsbericht 2016/2017 - Berlin soll boomen, aber bitte grün

08.09.17 | 13:23

Berlin erwartet eine positive Wirtschaftentwicklung - mit wenig Arbeitslosen, besseren Jobchancen, und trotzdem guten Klimawerten. Das zumindest verheißt der Wirtschafts- und Innovationsbericht 2016/2017, den Senatorin Ramona Pop (Grüne) am Freitag vorstellte. Der letzte Bericht dieser Art wurde 2013 vorgelegt.

"Berlin boomt und ist stark bei wichtigen Zukunftsthemen", kommentierte Pop die Analyse. "Nach langen Jahren des strukturellen Wandels ist Berlin heute ein hoch dynamischer und innovativer Standort." Sie erwarte, dass die Berliner Wirtschaft 2017 das fünfte Jahr in Folge expandieren werde. "Aktuell rechne ich im laufenden Jahr in Berlin mit einem Wachstum von etwa 2,5 Prozent", so Pop.

Mehr Menschen mit Job

Dem Wirtschafts- und Innovationsbericht zufolge steigt das Bruttoinlandsprodukt in Berlin stärker als im Bundesschnitt. 38.900 Unternehmen wurden demnach im vergangenen Jahr neu gegründet, ein Spitzenwert in Deutschland.



Die Erwerbstätigenzahl nimmt kontinuierlich zu. Zwar würden immer noch weniger Frauen in Berlin als im Deutschlandschnitt arbeiten gehen, allerdings habe sich der Rückstand zurückgebildet.



Berlins gab mehr für Forschung und Entwicklung aus, als in den Jahren zuvor und konnte in den letzten zehn Jahren den Anteil der frühen Schulabgänger senken. Allerdings hätten immer noch 13,7 Prozent aller 18- bis 24-Jährigen in Berlin keine Berufsausbildung oder keine Studienberechtigung.

Pop will klimafreundlichen Wirtschaftsboom