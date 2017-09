Anlässlich der Modemesse Bread and Butter, die am Freitag gestartet ist, haben rund 200 Zalando-Beschäftigte aus Brieselang (Havelland) vor der Arena in Berlin-Treptow für eine bessere Bezahlung protestiert. Der Online-Versandhändler Zalando veranstaltet die Modemesse.

Die Zalando-Geschäftsführung orientiert in der Bezahlung bislang am niedrigeren Logistik-Tarifvertrag und strebt einen Haustarifvertrag an. Am kommenden Mittwoch wollen Zalando und die Gewerkschaft Verdi erneut verhandeln.