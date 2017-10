Audio: Inforadio| 28.10.2017 | Michael Ernst

Tegel soll zu neuem Drehkreuz werden - Easyjet übernimmt Air-Berlin-Teile für 40 Millionen Euro

28.10.17 | 08:57 Uhr

In der Nacht landete der letzte Air-Berlin-Flug in Tegel. Nun soll der Flughafen zum neuen Drehkreuz von Easyjet werden: Der britische Billigflieger hat sich für 40 Millionen Euro Teile von Air Berlin gesichert. Auch an den anderen Air-Berlin-Slots gibt es großes Interesse.



Die britische Billig-Fluggesellschaft Easyjet will Teile des Geschäfts von Air Berlin am Hauptstadtflughafen Tegel übernehmen. Easyjet werde von der bankrotten Airline 25 geleaste A-320-Flugzeuge sowie Start- und Landesrechte für Tegel übernehmen, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Dafür will es Air Berlin 40 Millionen Euro zahlen. Zudem will Easyjet rund tausend Air-Berlin-Mitarbeitern neue Jobs anbieten. Mit der Übernahme will Easyjet nach eigenen Worten zum "führenden Kurzstreckenanbieter in Tegel" werden und Flüge innerhalb Deutschlands sowie zu Zielen im europäischen Ausland anbieten. Bislang bedient die britische Linie nur den Berliner Flughafen Schönefeld. Die Teilübernahme müsse noch von den Regulierungsbehörden genehmigt werden, erklärte Easyjet. Mit einem Abschluss des Geschäfts werde im Dezember gerechnet. Im Winter solle zunächst ein begrenztes Flugangebot von Tegel aus betrieben werden. Im Sommer 2018 werde Easyjet dann auf ein komplett ausgebautes Flugangebot umstellen.



Zehntausende von Slots müssen neu vergeben werden

Überhaupt stehen die Airlines, nicht nur die deutschen, Schlange - denn fast alle Fluggesellschaften wollen etwas abhaben von dem großen Kuchen an Start- und Landerechten, die durch das Ende von Air Berlin vakant werden. Vergeben werden die sogenannten Slots vom Flughafenkoordinator in Frankfurt am Main, und der wird in den kommenden Monaten alle Hände voll zu tun haben, denn Air Berlin war bis zuletzt für Zehntausende von Flugbewegungen verantwortlich.

Über 112.000 Starts und Landungen in sechs Monaten

Wie aus Angaben der Frankfurter Behörde hervorgeht, hatte Air Berlin im zurückliegenden Sommer-Flugplan allein auf dem Flughafen Tegel Zeitfenster für fast 67.000 Starts und Landungen reserviert. Zum Vergleich: Lufthansa kam nur auf gut 13.000. Damit war Berlin das eigentliche Drehkreuz für Air Berlin, gleich gefolgt von Düsseldorf (über 48.000 Slots) und München (knapp 23.000). Auch im Winter-Flugplan 2017/18, der noch mit Air Berlin geplant worden war, wäre die insolvente Fluggesellschaft das Schwergewicht am Himmel über Deutschland gewesen. In Tegel waren über 47.000 Flugbewegungen geplant, in Düsseldorf über 31.000. Insgesamt hätte Air Berlin im Winter-Halbjahr an den sieben angeflogenen Flughäfen damit über 112.000 Slots beansprucht. Damit ist es nun vorbei, sagte Flughafen-Koordinatorin Gesine Schulte-Nossek am Freitag rbb|24. Denn die entsprechende Slotverordnung der EU sehe vor, dass die Slots eingezogen werden können, wenn sie nicht abgearbeitet werden.

Endgültige Slotvergabe hängt am Urteil der Kartellbehörden

"Alle Airlines, die ein wirtschaftliches Interesse haben, haben sich um die Slots von Air Berlin beworben", berichtet die Flughafen-Koordinatorin. Wer für den Sommer-Flugplan 2018 berücksichtigt wird, entscheide sich vom 7. bis 10. November auf der "Slot Conference" der internationalen Luftverkehrsvereinigung (IATA) in Madrid.

Um die vielen vakanten Flugfenster "nicht zu verschwenden", habe man im Fall von Air Berlin vorab aber mit den zuständigen Stellen der Europäischen Union gesprochen, sagt Schulte-Nossek. Demnach kann die deutsche Flughafen-Koordination die Slots auch "ad hoc" vergeben. Doch die endgültige Zuteilung kann erst erfolgen, wenn der Air Berlin-Deal auch von den europäischen Kartellbehörden abgesegnet ist. Bis dahin werden durch die täglich ausfallenden Kapazitäten entsprechende Engpässe entstehen.



60.000 Sitzplätze werden fehlen - täglich

Im Wesentlichen geht es dabei um rund 50 Flugzeuge vom Typ Airbus A320, von denen viele wohl erstmal am Boden bleiben werden. Die Hälfte dieser Maschinen soll an die österreichische Lufthansa-Tochter Eurowings gehen, die andere an Easyjet. Um zusätzlich Passagiere befördern zu können, die bisher mit Air Berlin geflogen sind, hat Lufthansa bereits angekündigt, auf den Strecken nach Berlin Großflugzeuge einzusetzen. Auch Eurowings-Chef Thorsten Dirks erwartet Kapazitätsprobleme. Ab Sonntag, so sagte Dirks Anfang der Woche vor Journalisten in Wien, würden 60.000 Sitzplätze täglich fehlen. Nicht betroffen vom Gerangel um Slots und Kartellbestimmungen sind die beiden Air-Berlin-Töchter "Niki" und die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW). Im Gegensatz zur Muttergesellschaft werden diese nicht zerschlagen. Stattdessen ist geplant, dass der Lufthansa-Konzern diese beiden Unternehmen komplett übernimmt, so dass Flugbetrieb zunächst einmal fortgesetzt werden kann.