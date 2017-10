Tausende Air Berlin-Mitarbeiter müssen sich neue Jobs suchen, so auch der Pilot Dirk Sommerfeld. Im rbb-Interview spricht er über seine Gefühlslage am Tag des großen Abschieds – und übt heftige Kritik an der Lufthansa.

Mit Flug AB6210 endet am Freitagabend eine Ära: Es ist der letzte Flug der insolventen Air Berlin, der in Tegel landen wird. Das soll gebührend gewürdigt werden. Auch das Unternehmen hat sich an diesem emotionalen Tag zu Wort gemeldet.

Und wie geht es Ihren Kolleginnen? Es war zu lesen, dass insbesondere viele Flugbegleiterinnen alleinerziehend sind, die jetzt nicht genau wissen, wie es weitergeht.

Oh ja, das ist ein ganz trauriges und wichtiges Thema. Da werden von einem großen Konzern wie der Lufthansa, der eigentlich eine Vorbildfunktion hat, nur die Rosinen rausgepickt. Und zu diesen Rosinen gehören eben nicht alleinerziehende Mütter. Und das ist wirklich bedauerlich, gerade weil ja auch jeder von uns eine Mutter hat.

Wie wird das bei genau ablaufen, wie werden Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn heute von Air-Berlin Abschied nehmen?

Das wird wahnsinnig emotional, wenn der letzte Flieger aus München um 22.45 Uhr in Tegel ankommt. Da haben sich auch schon viele Menschen angekündigt. Ich selbst werde mit dem Flugbetriebsleiter als Berliner Flugkapitän der Herzen den Abschied moderieren. Wir treffen uns erst gemeinsam am Saatwinkler-Damm im Hauptgebäude, dann laufen die Mitarbeiter gemeinsam zum Flughafen Tegel. Das Ganze wird sich, wenn das Wetter mitspielt - auf der Besucherterrasse oder eben am Terminal C abspielen. Aber am ganzen Flughafen wird man überall unsere Uniformen sehen. Wenn der Flieger dann gelandet ist, wird sich das gesamte fliegende Personal zu der letzten Maschine begeben, die anderen versammeln sich dann wohl an den Schaltern. So ungefähr wird es ablaufen.

Das Interview führten die radioBerlin 88,8-Moderatoren Djamil Deiniger und Sarah Zerdick