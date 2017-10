Shitstorm im Netz - "Anne Frank" als ICE-Name - darf die Bahn das?

30.10.17 | 20:05 Uhr

Die Deutsche Bahn will einen ihre neuen ICE4-Züge nach Anne Frank bennen. Das ruft im Netz heftige Kritik hervor - schließlich habe die Reichsbahn Millionen Juden in KZ's deportiert.



Die Deutsche Bahn hat mit einer gut gemeinten Entscheidung im Netz heftige Kritik ausgelöst. Wie der Konzern am vergangenen Freitag mitteilte, soll einer der neuen ICE4-Züge nach Anne Frank benannt werden. Bei Twitter und Facebook äußerten viele Nutzer an dieser Entscheidung heftige Kritik - schließlich ist Anne Frank 1944 mit einem Zug in das KZ in Auschwitz deportiert worden, nachdem sie sich mit ihrer Familie zwei Jahre lang in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckt gehalten hatte.



Anne Frank-Stiftung äußert sich skeptisch

Auch die Anne Frank-Stiftung in Amsterdam schaltete sich inzwischen in die Debatte ein. "Die Namensgebung führt zu Kontroversen, und das verstehen wir gut", heißt es in einer Erklärung der Stiftung vom Montag. Die Verbindung von Anne Frank und einem Zug führe zu Assoziationen mit den Juden-Deportationen während des Zweiten Weltkriegs. "Diese Verbindung ist schmerzlich für Menschen, die die Deportationen miterlebt haben und verursacht neuen Schmerz bei jenen, die mit den Folgen der Deportationen leben müssen", erklärte die Stiftung: "Aber wir realisieren auch, dass Initiativen wie diese meist mit guten Absichten geschehen." Auch die Anne Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main äußerte sich skeptisch. "Wir sehen das sehr ambivalent", sagte Meron Mendel, der Direktor der Einrichtung, der Deutschen Presse-Agentur. Anne Frank als Namensgeberin zu verwenden, sei grundsätzlich positiv. Es dürfe aber nicht vergessen werden, dass sie wie Millionen andere europäische Juden in Zügen der Reichsbahn deportiert worden sei.

Deutsche Bahn entschuldigt sich

Die Bahn will ihre 25 neuen ICE4-Züge nach bedeutenden Persönlichkeiten benennen. Unter den angedachten Namen sind neben Anne Frank auch der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer, die NS-Widerstandskämpfer Geschwister Scholl, der Autor Erich Kästner oder der Filmstar Marlene Dietrich. Inzwischen reagierte die Deutsche Bahn auf die Kritik. In einer Erklärung vom Montag heißt es: "Es ist in keiner Weise beabsichtigt, das Andenken Anne Franks zu beschädigen. Vielmehr hat die DB im Bewusstsein um ihre historische Verantwortung entschieden, die Erinnerung an Anne Frank wachzuhalten. Sollte die DB dabei Gefühle verletzt haben, dann tut es ihr sehr leid." Der Name Anne Frank sei unter den Top-Vorschlägen der insgesamt rund 19.400 Einreichungen für die Benennung der 25 neuen ICE4-Zügen gewesen. Eine sechsköpfige Jury habe den Namen ausgewählt. "Selbstverständlich wird die DB die aktuell in der Öffentlichkeit geäußerten Bedenken ernst nehmen und in ihre folgenden internen Diskussionen aufgreifen. Jüdische Organisationen haben ihr dabei ihre beratende Begleitung zugesagt."



Sendung: Inforadio, 30.10.2017, 10:30 Uhr