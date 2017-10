Das Land Berlin hat seine Zusage bekräftigt, eine Transfergesellschaft für bis zu 1.200 Verwaltungsangestelle der insolventen Air Berlin mitzufinanzieren. Man werde einen Zuschuss von bis zu 11,5 Millionen Euro zahlen, bestätigte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Arbeit am Montagabend. Die Summe stehe ab sofort bereit.



Die Finanzierungszusage war Voraussetzung für die Gründung der Auffanggesellschaft. Dort werden Mitarbeiter des Bodenpersonals vorübergehend freiwillig angestellt, für neue Jobs qualifiziert und vermittelt. Bis zu sechs Monate lang können Mitarbeiter diese Auffanggesellschaft in Anspruch nehmen.



Air Berlin stellte am Montag hunderte weitere Mitarbeiter frei. Die Fluggesellschaft kündigte in einer internen Mitteilung an, dass sie noch im November ihre Kündigung erhalten sollen. Bis dahin sollen ein Interessenausgleich und ein Sozialplan mit den Arbeitnehmervertretern vereinbart werden.