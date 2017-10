Der Umfrage zufolge liegt das jährliche Bruttodurchschnittsgehalt einer Fachkraft im Bundesgebiet bei 57.150 Euro. Während in den westlichen Bundesländern der Durchschnittlohn bei 57.612 Euro liegt, verdienen qualifizierte Arbeitnehmer in Ost-Deutschland im Schnitt jährlich nur 42.385 Euro. Eine Ausnahme in den neuen Bundesländern sei Berlin. Fachkräfte verdienen in der Hauptstadt rund 6.000 Euro mehr im Jahr als ihre ostdeutschen Kollegen.

Das Gehaltsgefälle erklärt Sebastian Dettmers, der Geschäftsführer von Stepstone mit der Nachfrage nach Fachkräften: "In Bundesländern wie Hessen oder Baden-Württemberg werden rund viermal so viele Fachkräfte gesucht wie beispielsweise in Sachsen-Anhalt." Bundesweit gesehen verdienen Fachkräfte in Hessen am meisten (62.055 Euro) und in Sachsen-Anhalt (41.800 Euro) am wenigsten.