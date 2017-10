Senat will nun Gesetzeslücke schließen - Zweitwohnung als Ferienwohnung – ganz legal

23.10.17 | 19:38 Uhr

Eine Zweitwohnung in Berlin kaufen und dann zur Ferienwohnung umfunktionieren – das wollte der Berliner Senat eigentlich unterbinden. Doch ein Unternehmer mit fragwürdigem Geschäftsmodell hat eine Lücke im Gesetz gefunden. Von Robin Avram



Als der Berliner Senat verkündete, per Zweckentfremdungsgesetz den Wildwuchs von rund 15.000 Ferienwohnungen in Berlin begrenzen zu wollen, gab sich ein Mann besonders entschlossen: Stephan von Dassel, der grüne Stadtrat von Mitte: "Wir schätzen, dass rund 90 Prozent der Ferienwohnungen in unserem Bezirk illegal sind", sagte er. Und: "Wir werden um jede einzelne Wohnung kämpfen." Leonid Bojko grinst schelmisch, als er von Dassel zitiert. Denn den Kampf um seine Ferienwohnungen – den hat der Bezirk Mitte vorerst verloren. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir so tolle Richter haben, die nicht politisiert sind", sagt Bojko, und lehnt sich in seinen Designer-Ledersessel zurück. An den Wänden seines Büros in der Linienstraße in Mitte hängt Fotokunst, Bojko trägt Sportsakko und Turnschuhe. Seine Gesichtszüge sind so glatt, als käme er frisch von der Uni - und doch ist er bereits ein findiger Geschäftsmann.

Als Ferienwohnung wirft die Zweitwohnung bis zu dreimal mehr Gewinn ab

Mit seinem Service "GreatStay" ist Bojko gezielt in eine Gesetzeslücke gestoßen - so sieht es zumindest die Verwaltung. Denn Bojko betreibt nicht nur eigene Ferienwohnungen. Über Airbnb und andere Plattformen wie Booking vermietet Great Stay in Mitte, Kreuzberg und anderen Innenstadtbezirken auch rund ein Dutzend edel eingerichteter Ferienwohnungen, die ausländischen Investoren gehören. Für die Besitzer, die in Italien oder Israel wohnen, ist das ein gewinnbringender Service. Denn sie müssen sich praktisch um nichts mehr kümmern, damit ihre Zweitwohnung im fernen Berlin einen ordentlichen Gewinn abwirft. Bojkos Mitarbeiter nehmen die Buchungen entgegen, übergeben den anreisenden Touristen die Wohnungsschlüssel und reinigen die Wohnungen nach der Abreise. Wenn etwas kaputt geht, repariert Great Stay es. Selbst die Einrichtung wird auf Wunsch für Touristen optimiert. "Wir haben schön ausgestattete Wohnungen und versuchen, guten Service zu leisten", wirbt Bojko. Wieviel Provision er für diesen Service nimmt, will er nicht verraten. Spielraum für satte Provisionen gibt es aber. Denn bei guter Auslastung bringt eine kurzeitige Vermietung als Ferienwohnung bis zu dreimal mehr Einnahmen als die langfristige Vermietung an einen regulären Mieter. Das Problem bei all dem: Ein langfristiger Mieter wäre der Verwaltung viel lieber. Also verweigerten die Bezirke für alle Zweitwohnungs-Ferienwohnungen, die Bojko betreibt, die Genehmigung.



Die Zweitwohnung als Ferienwohnung nutzen? Great Stay nimmt den Besitzern fast alles ab - auch die Reinigung der Wohnung.

Fünf Wochen Anwesenheit in Berlin reichen für eine Genehmigung

"So ging es auch anderen Betreibern, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen. Die meisten haben danach aufgegeben. Ich nicht, denn für mich war das ein rechtliches Experiment", bekennt Bojko. Bei der Berliner Landesbank arbeitete er im Bereich Außenhandelsfinanzierung, bevor er beschloss, sich mit der Vermarktung von Ferienwohnungen selbstständig zu machen. "Ich habe jahrelang nichts anderes gemacht, als internationale Verträge zu lesen und kenne mich halt relativ gut aus mit Gesetzen", sagt Bojko - und grinst. Beim Studium des Berliner Zweckentfremdungsgesetz bemerkte er offenbar, dass in Paragraph 2, Absatz 6 (Link) schwarz auf weiß eine Ausnahme für Zweitwohnungsbesitzer festgehalten ist. "Gelegentliche Aufenthalte" in der Berliner Wohnung reichen demnach aus, damit die Vermietung als Ferienwohnung erlaubt wird. Und so kam es, dass zwei von Bojkos Klienten inzwischen vor dem Verwaltungsgericht eine entsprechende Genehmigung erstreiten konnten. Sie dürfen ihre Ferienwohnung nun weiter über GreatStay vermieten. Was dafür nötig war? Eine italienische Germanistin konnte anhand von Flugtickets und anderen Belegen nachweisen, dass sie im Jahr 2015 sechseinhalb Wochen in Berlin war. Bei einem israelischem Eigentümer reichten fünf Wochen, während der er sich im Jahr 2016 nachweislich in Berlin aufhielt.

Senat will Gesetz nun überarbeiten

Reiner Wild vom Berliner Mieterverein empfindet diese Rechtssprechung als nur schwer erträglich. "Wir halten diese Urteile für falsch, und wollen das nicht akzeptieren, denn diese Zweitwohnungen können gut dem Berliner Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Daher wollen wir eine gesetzliche Änderung, die die Vermietung von Zweitwohnungen als Ferienwohnungen nur für 30 bis 60 Tage pro Jahr erlaubt." Nach rbb-Recherchen arbeitet der Senat gerade im Rahmen einer Novellierung des Zweckentfremdungsgesetzes nun tatsächlich daran, Zweitwohnungen als Ferienwohnungen strenger zu regulieren. Im Frühjahr kommenden Jahres könnte das überarbeitete Gesetz in Kraft treten. Leonid Bojko zeigt sich davon unbeeindruckt. "Es gibt genug Anwälte, die sagen, dass viele der Ideen, die die Berliner Regierung hat, an unserem Rechtsstaatsverständnis vorbeigeht", sagt er. Dabei räumt er sogar ein, dass mit der jetzigen Regelung Missbrauch möglich sei. "Es gibt definitiv Spielraum, sowas als eine Lücke zu sehen. Aber solche Spielräume haben wir ja auch in unserem Steuerrecht. Doch nur, weil manche mit ihrer Frau und nicht wie angegeben mit ihrem Geschäftspartner essen gehen, darf ich Leuten doch nicht verbieten, einen Bewirtungsbeleg einzureichen", sagt Bojko. Wer die Urteile des Verwaltungsgerichts liest, bekommt tatsächlich den Eindruck, dass die Richter den Schutz des Eigentums der Zweitwohnungsbesitzer recht hoch gewichten. Es ist nicht sicher, ob ein überarbeitetes Gesetz daran etwas ändert. Und so ist noch offen, ob die zweite Runde im Kampf um jede Ferienwohnung wirklich an den Senat geht - oder doch wieder an Bojko.