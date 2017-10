Für die Technik-Tochter von Air Berlin ist ein Käufer gefunden: Das Berliner Logistikunternehmen Zeitfracht will das Unternehmen zusammen mit der Wartungsfirma Nayak erwerben. Der Vertrag solle noch diese Woche unterzeichnet werden, teilte Air Berlin am Donnerstag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Rund 300 Mitarbeiter würden übernommen. "Für die weiteren rund 550 Mitarbeiter steht eine Transfergesellschaft zur Abfederung sozialer Härten bereit", teilte die Airline mit. Die Auffanggesellschaft könne "aufgrund der Liquiditätssituation" in diesem Verfahren ohne staatliche Beihilfe oder Unterstützung Dritter finanziert werden.

Anders ist das bei einer Transfergesellschaft für rund 1.200 Verwaltungsangestellte, die überwiegend in Berlin sitzen. Deren Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt gilt als schwieriger als die von Piloten und Flugbegleitern. Die Berliner Landesregierung hatte nach Gesprächen am Mittwoch finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt.



Aus Sicht des Unternehmens ist die Einrichtung der Gesellschaft für die Verwaltungsmitarbeiter sicher. Air Berlin bat in einem Schreiben an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) offiziell um finanzielle Unterstützung, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Senatssprecherin Claudia Sünder erklärte, Air Berlin habe darin das Land um 11,5 Millionen Euro gebeten und mitgeteilt, selbst bis zu 3,8 Millionen Euro zahlen zu können. Dieses Anliegen werde nun von der Finanzverwaltung geprüft.