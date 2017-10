Für Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin könnte es eine Auffanglösung geben. Die insolvente Fluggesellschaft ist nun doch bereit, eine Transfergesellschaft mitzufinanzieren. Das geht aus einem Brief der Konzernspitze an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) hervor, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag meldete. Der Brief liegt der Agentur nach eigenen Angaben vor.

"Wir sehen große Chancen, dass sich die Air Berlin trotz Insolvenz an einer solchen Transfergesellschaft finanziell beteiligen kann", schrieben Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann, der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus und der Sachwalter Lucas Flöther.