Air-Berlin-Flieger in Reykjavik festgehalten

Wer nicht zahlt, darf nicht fliegen: Der Flughafen Reykjavik hat einen Air-Berlin-Flug nach Düsseldorf nicht starten lassen. Der isländische Flughafenbetreiber will Geld vom insolventen Unternehmen haben. Air Berlin kritisiert die Maßnahme.

Die A320 war laut "Airlive" am späten Donnerstagabend aus Düsseldorf gekommen, der isländische Flughafenbetreiber "Isavia" stoppte demnach den Rückflug kurz nach Mitternacht. Eine andere Maschine war zum gleichen Zeitpunkt nach Berlin abgehoben, Flug "AB 3547" landete am Freitagmorgen mit 50-minütiger Verspätung in Tegel.

Der isländische Flughafenbetreiber "Isavia" hat eine Maschine von Air Berlin am Abheben gehindert, weil das insolvente Unternehmen keine Flughafengebühren bezahlt hat. Wie "Isavia" am Donnerstagabend mitteilte , seien die Gebühren bereits vor dem Insolvenzantrag fällig und nicht gezahlt worden.

Lufthansa will größere Jets von und nach Berlin fliegen lassen

Es sei "die letzte Möglichkeit", um das Geld für die erbrachten Dienstleistungen doch noch einzutreiben, so "Isavia". Man werde weitere Mitarbeiter am Flughafen einsetzen, um Fluggäste zu unterstützen, falls die Maßnahme erneut erforderlich werde. Air Berlin bezeichnete es als "rechtswidriges Handeln", das Flugzeug festzuhalten. Alle seit der Insolvenzanmeldung am 15. August anfallenden Rechnungen seien pünktlich bezahlt worden, betonte ein Sprecher.

Air Berlin entgegnete, nach geltendem Recht müssten eventuell bestehende Forderungen aus der Vor-Insolvenz-Zeit zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Darauf habe man den Flughafen Keflavik bereits mehrfach hingewiesen. "Das gegenwärtige Verhalten der Flughafengesellschaft ist klar rechtswidrig. Es ist nicht akzeptabel und geht zu Lasten der Passagiere der Air Berlin", sagte ein Sprecher.



Am Freitagabend soll eine Maschine um 22:20 Uhr vom Flughafen Tegel nach Reykjavik fliegen. Air Berlin hat seinen allerletzten Flug für den 27. Oktober angemeldet. Die Lufthansa übernimmt für voraussichtlich etwa 210 Millionen Euro 81 von 134 Flugzeugen und will bis zu 3.000 Air-Berlin-Beschäftigte einstellen. Verhandlungen mit der britischen Easyjet, die 25 Flugzeuge übernehmen will, ziehen sich noch hin.