1.400 Mitarbeitern der insolventen Fluggesellschaft droht laut einer Mitteilung der Geschäftsführung zum Monatsende die Kündigung. Das wurde am Freitag bekannt. Am Montag sollen nun Gespräche über einen Sozialplan beginnen.

Nach den drohenden Kündigungen bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin sollen nun am Montag Gepräche "über einen Interessenausgleich und Sozialplan" beginnen. Das geht aus einer internen Mitteilung der Personalabteilung und des Generalbevollmächtigten Kebekus vom 5. Oktober hervor, die der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag vorlag.

Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass laut einem Schreiben der Geschäftsführung an den Betriebsrat zum Monatsende etwa 1.400 Mitarbeiter entlassen werden sollen. Fliegendes Personal soll Ende Februar die Kündigung erhalten.

Die Gewerkschaft Verdi forderte von der Airline am Sonntag eine klare Stellungnahme. "Eine Hängepartie akzeptieren wir nicht. So geht man mit seinen eigenen Mitarbeitern nicht um!", betonte eine Sprecherin des Bundesvorstandes. Mit Blick auf die bevorstehenden Sozialplanverhandlungen verlangte Verdi ein klares Bekenntnis zur Gründung einer Transfergesellschaft. "Dafür muss Air Berlin - und müssen die Käufer - Mittel bereit stellen."

Eine Transfergesellschaft sei möglich, sagte Behle - "allerdings fehlt das Geld, weil die Erwerber blockieren". Zugleich kritisierte sie, dass Air Berlin nicht bereit gewesen sei, die Frage der Finanzierung einer solchen Einrichtung für die Belegschaft mit in die Verhandlungen mit Lufthansa und Easyjet zu nehmen. "Offensichtlich wurden die Verhandlungen durch den Druck der Erwerber an dieser Stelle blockiert. Das ist verantwortungslos."

Die Geschäftsleitung von Air Berlin betonte gegenüber ihren Mitarbeitern, man setze sich bei den Bietern für möglichst gute Chancen ein. "Aber nicht jeder airberliner wird dort unterkommen können", heißt es in der internen Mitteilung vom 5. Oktober. Die Unternehmensspitze sieht jedoch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die Beschäftigten. Es seien zahlreiche Unternehmen an sie herangetreten, hieß es am 6. Oktober in einer internen Rundmail von Personalchefin Martina Niemann, die dpa vorliegt.