Von Berlin nach New York oder zu anderen Fernzielen - Air Berlin hat diese Flüge ab Tegel bereits komplett gestrichen. Ab Düsseldorf fliegen noch einige Maschinen auf der Langstrecke, bald ist dort auch Schluss. Ein Riesen-Problem für Kunden, die noch ein Ticket in der Tasche haben. Von Johannes Frewel

Die Berliner waren die ersten, die die Air-Berlin-Insolvenz auf der Langstrecke traf. Ab Tegel wurden alle Verbindungen nach New York und zu anderen Zielen komplett gestrichen. Inzwischen sind aber auch Ziele vom Langstrecken-Luftdrehkreuz Düsseldorf betroffen. Der Grund: Die Eigentümer fordern die von der Airline nur geleasten Airbus A330 zurück. Sie haben Angst, auf ihren Forderungen sitzen zu bleiben.



Ganz gleich, wo der Langstreckenflug mit Air Berlin beginnen oder enden sollte - wer ein Ticket vor dem Insolvenztermin 15. August gebucht und bezahlt hat, steht jetzt vor Schwierigkeiten, sagt Sabine Fischer-Volk, Juristin und Reiseexpertin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg. Das Problem: Die Kunden haben wegen der Insolvenz nicht die üblichen Rechte von Flugpassagieren, so Fischer Volk: "Da ist Trauer angesagt. Normalerweise bekommt man eine Ersatzbeförderung oder tritt vom Vertrag zurück, bekommt Geld zurück. Bei Air Berlin fließt das Geld in die Insolvenzmasse und ist erstmal weg."