Air Berlin ist Geschichte. Die Fluggesellschaft mit den Schokoherzen hat Millionen Berliner und Brandenburger zu vielen Destinationen in der Welt geflogen. Waren Sie einer von ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Schreiben Sie uns Ihre Geschichte.

Der Jungfernflug der Air Berlin von West-Berlin nach Mallorca erfolgte Ende der 70er Jahre. In den darauffolgenden Jahrzehnten reisten Millionen Fluggäste mit der Airline durch Europa und die Welt, so dass sie nach der deutschen Wiedervereinigung sogar zur zweitgrößten Airline in Deutschland avancierte.

Doch die Erfolgsstory nahm bald ein Ende: Seit Jahren hat die Airline keine Gewinne mehr eingefahren. Das Management reagierte mit Einsparungen: Maschinen blieben am Boden, das Streckennetz wurde ausgedünnt. Am Leben gehalten wurde Air Berlin in den vergangenen Jahren nur von den regelmäßigen Finanzspritzen des Großaktionärs Etihad. Nun wird der Flugbetrieb eingestellt.