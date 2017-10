Die Unternehmensgeschichte von Deutschlands zweitgrößter Airline geht am Freitagabend zu Ende. Dann landet die letzte Air-Berlin-Maschine am Berliner Flughafen Tegel. In Zukunft wird die Lufthansa, die für 210 Millionen Euro gut die Hälfte der Air-Berlin-Flotte gekauft hat, den großen Teil des Flugverkehrs von und nach Berlin übernehmen.

Erfahrung von Check-in in Tegel: Wir sind noch nie so unfreundlich behandelt worden wie da. Auch die Flugbegleiter an Bord machten einen sehr arroganten Eindruck. Man konnte nicht wirklich von Kundenfreundlichkeit sprechen.

Pünktlich, zuverlässig, freundlich - die Erwartungen von Kunden an eine Fluggesellschaft sind eigentlich übersichtlich. Okay, ein unbegrenzter Getränkeausschank, gutes Essen (sofern man bei Gerichten im Flieger von gut sprechen kann) und ein aktuelles Entertainment-Programm auf der Langstrecke sind ein dickes Plus. Bei Flügen innerhalb von Deutschland und Europa punkten Fluggesellschaften vor allem über den Preis. Und wenn die Stewardess oder der Steward dann auch noch im Flieger einmal lächelt, sollte eigentlich alles in Butter sein.

Wie sah das bei Air Berlin aus? Pünktlich, zuverlässig, freundlich? Die Reaktionen sind durchwachsen: Viele loben die Freundlichkeit der Crews, andere erinnern sich an Berliner Wurschtigkeit. In puncto Pünktlichkeit hat die Airline nach Ansicht der Kunden vor allem in jüngerer Vergangenheit deutlich abgebaut.