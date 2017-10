Eine Transfergesellschaft könnte die Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft vorerst retten. Doch Anteilskäufer Lufthansa will sich daran nicht beteiligen. Deshalb soll nun der Bund einspringen. Derweil wird Kritik am Millionengehalt des Air-Berlin-Chefs laut.

In der Debatte über eine Auffanglösung für Mitarbeiter von Air Berlin drängt der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus wegen drohender Kündigungen zur Eile. "Wir brauchen Anfang nächster Woche eine Entscheidung", sagte er der "Rheinischen Post" (Samstag). "Ich rechne damit, dass wir Ende Oktober, Anfang November in allen Bereichen Kündigungen ausstellen, sofern wir keine Transfergesellschaft gründen können. Wir würden dann zirka 4.000 Kündigungen aussprechen." Davon ausgenommen seien zunächst etwa 1.700 Menschen, die bei den Tochterfirmen Niki und LG Walter arbeiten und mit den Unternehmen zur Lufthansa-Billiglinie Eurowings wechseln sollen.

Air Berlin könne die Transfergesellschaft nicht allein finanzieren. Deshalb werde Hilfe von den betroffenen Ländern und vielleicht auch vom Bund benötigt. Die insolvente Fluggesellschaft hatte laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung in einem Brief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um finanzielle Hilfe für eine Auffanglösung gebeten. Demnach will Air Berlin sich mit 10 Millionen Euro an der Transfergesellschaft beteiligen. Insgesamt schätzt das Unternehmen den Bedarf dafür auf bis zu 50 Millionen Euro, schrieben die Blätter unter Berufung auf den Brief an die Kanzlerin.